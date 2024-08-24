Главный тренер «Челси» Мареска ответил на вопрос о возможных трансферах на вход этим летом

Главный тренер лондонского «Челси» Энцо Мареска ответил на вопрос о возможных трансферах на вход в летнее трансферное окно.

«Если мы подписываем игроков ради того, чтобы их подписать, то лучше нам этого не делать, нам не нужны трансферы ради трансферов. Но если мы хотим брать игроков потому, что они помогут нам стать лучше, то, конечно, мы подпишем их. В противном случае мы довольны тем, что есть.

Мне нравится нападающий Марк Гиу. Но если у нас есть шанс заполучить девятого номера, который сможет нам помочь, мы попытаемся это сделать», — приводит слова Марески The Guardian.

Напомним, «Челси» этим летом потратил £ 185 млн на 11 новых игроков, что привело к увеличению состава до 43 футболистов.

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