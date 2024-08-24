Нойер прокомментировал своё решение завершить карьеру в сборной Германии

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер прокомментировал своё решение завершить карьеру в национальной сборной Германии.

«Уважаемая Германия, обычно я не делаю таких вещей. Я очень закрытый парень. Но теперь, когда я завершил карьеру в сборной, хочу написать немного больше, чем просто пост. Хочу объяснить вам, что для меня значит Германия. Что для меня значит футбол.

Потому что, честно говоря, это решение было трудным. Я разрывался между разумом и сердцем. Моё сердце говорило: «Тебе будет этого так не хватать. Тебе будет не хватать гордости играть за свою страну. Тебе будет не хватать ощущения присутствия рядом с ребятами». Но после разговора с семьёй я чувствую, что ухожу в нужный момент.

Я бы с удовольствием попрощался, выиграв Евро, но быть на турнире и видеть, как все поддерживают новое поколение немецкого футбола, – это невероятная память. Чем я горжусь, так это тем, что я никогда не сдавался. Продолжал бороться. И с помощью членов моей семьи, друзей и партнёров по команде я вернулся на поле в октябре 2023 года, менее чем за семь месяцев до Евро», — написал Нойер в одной из социальных сетей.

Напомним, Мануэль Нойер провёл 124 игры за сборную Германии, свой дебют в национальной команде он совершил в 2009 году. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 38-летнего немецкого футболиста составляет € 4 млн.

Нойер впервые после травмы посетил собрание «Баварии»: