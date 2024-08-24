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Флик высказался об уходе Гюндогана из «Барселоны»

Флик высказался об уходе Гюндогана из «Барселоны»
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Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал уход немецкого полузащитника Илкая Гюндогана из команды.

«Илкай хотел помочь нам, но передумал на этой неделе. Я могу сказать про него только хорошее. Он фантастический игрок и человек», — приводит слова Флика Mundo Deportivo.

Илкай Гюндоган перешёл в «Барселону» из «Манчестер Сити» летом 2023 года, в сезоне-2023/2024 на его счету 51 матч за сине-гранатовых во всех турнирах, пять забитых мячей и 14 результативных передач.

Ранее в своей профессиональной карьере Илкай, являющийся воспитанником «Бохума», выступал за такие команды, как «Нюрнберг» и дортмундская «Боруссия». В составе сборной Германии полузащитник стал бронзовым призёром Евро-2012. За «Манчестер Сити» Гюндоган провёл 304 матча, в которых забил 60 голов и отдал 38 результативных передач.

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