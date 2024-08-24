Семшов: на Барко стоит обратить внимание, его положительных качеств не хватало «Спартаку»

Экс-полузащитник «Зенита» и московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о новичке столичного «Спартака» — аргентинском атакующем полузащитнике Эсекьеле Барко.

«Барко — это один из тех футболистов, на которых стоит обратить внимание. У него очень много положительных качеств. Особенно таких, которых не хватало «Спартаку». Он вперёд играет хорошо, вытаскивает мяч и бросается в глаза то, что он ищет всё время продолжение атаки вперёд», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

25-летний аргентинский атакующий хавбек Эсекьель Барко перешёл в московский «Спартак» из «Ривер Плейт» в июле 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 14 млн. В четырёх матчах РПЛ Барко забил два гола и выполнил три результативных паса.