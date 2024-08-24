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Пауло Дибала обратился к «Роме» на фоне слухов о своём будущем

Пауло Дибала обратился к «Роме» на фоне слухов о своём будущем
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Форвард «Ромы» Пауло Дибала подтвердил, что останется в команде.

«Спасибо, «Рома». До встречи в воскресенье», – написал 30-летний аргентинец в своих соцсетях и опубликовал видео с нарезкой его выступлений за римскую команду.

Ранее сообщалось, что из-за любви болельщиков и приверженности команде футболист отклонил предложение аравийской «Аль-Кадисии», которая предлагала ему контракт на 3 года на общую сумму в € 75 млн.

В воскресенье, 25 августа, римляне сыграют с «Эмполи».

Аргентинский нападающий присоединился к «Роме» в статусе свободного агента летом 2022 года. За «римлян» 30-летний футболист провёл 78 матчей во всех турнирах, в которых забил 34 гола и отдал 18 результативных передач. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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