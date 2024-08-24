Анчелотти высказался о ближайшей игре «Реала» с «Вальядолидом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти поделился ожиданиями от домашнего матча 2-го тура Ла Лиги против «Вальядолида».

«Нам всегда важно играть на нашем стадионе. Мы хотим вернуться, потому что давно на нём не играли. Мы должны показать хорошую игру, выиграть матч и провести хорошо день.

Мы хорошо подготовились к матчу на этой неделе. Мы поработали над тем, что не вышло в матче с «Мальоркой». Мы хорошо понимали, что произошло и пытались это исправить. Игра против «Вальядолида» будет хорошей проверкой», – приводит слова Анчелотти официальный сайт клуба.

Матч «Реал» — «Вальядолид» состоится 25 августа. В качестве главного арбитра встречи выступит Виктор Гарсия Вердура. Игра состоится в 18:00 мск.

Суперкубок УЕФА. «Реал» Мадрид — «Аталанта». 2:0, Мбаппе