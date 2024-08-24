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Защитник Бессмертный рассказал, против кого в этом сезоне ему было сложнее всего играть

Защитник Бессмертный рассказал, против кого в этом сезоне ему было сложнее всего играть
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Правый защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный ответил на вопрос о футболисте, против которого ему было сложнее всего играть в текущем сезоне.

«Против кого из оппонентов по этому сезону было тяжелее всего персонально играть? Наверное, назову Пиняева. Очень быстрый игрок, поэтому пусть будет он», — приводит слова Бессмертного Legalbet.

19-летний левый вингер московского «Локомотива» Сергей Пиняев в текущем сезоне провёл за железнодорожников шесть матчей во всех турнирах, забил один гол и выполнил один результативный пас. В матче 2-го тура РПЛ между столичными «Динамо» и «Локомотивом» (3:1 в пользу бело-голубых) Пиняев вышел в стартовом составе и на 39-й минуте игры оформил голевую передачу на нападающего Дмитрия Воробьёва.

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