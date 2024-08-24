Вратарь «Динамо» Мх Волк: надеюсь, у Сафонова в «ПСЖ» всё получится. У меня свой путь

Голкипер махачкалинского «Динамо» Давид Волк рассказал о своём отношении к трансферу экс-вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова во французский «Пари Сен-Жермен».

«Мотивирует ли меня переход Сафонова в «ПСЖ»? Ещё до перехода Матвея я понимал, что можно проявить себя здесь, в чемпионате России, и получить предложение от топ-клубов Европы. За него я, конечно, рад. Он много трудился, доказывал, и его всё-таки признали. Уверен, что, помимо «ПСЖ», в Матвее было немало заинтересованных клубов. Надеюсь, что у Сафонова всё получится и он станет первым номером в Париже.

Верю ли я, что могу повторить путь Сафонова и оказаться в топ-клубе Европы? Мне не хочется повторять чей-либо путь, у меня он свой. Ещё будучи мальчишкой, я мечтал стать лучшим, и надеюсь, что я стану лучшим», — приводит слова Волка Legalbet.

23-летний вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк в текущем сезоне сыграл во всех восьми матчах своей команды во всех турнирах и пропустил в них восемь мячей, три игры голкипер провёл без пропущенных голов.