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Главный тренер «Ливерпуля» Слот отреагировал на полное отсутствие трансферов у клуба

Главный тренер «Ливерпуля» Слот отреагировал на полное отсутствие трансферов у клуба
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Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал тот факт, что команда не подписала ни одного игрока в летнее трансферное окно.

«Я не волнуюсь, я доверяю команде. Я получил очень хороший состав. В минувшие выходные игроки показали, что заслужили это доверие.

Мамардашвили? Вы не получите от нас никаких уведомлений, пока соглашение не будет заключено», – приводит слова Слота журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Мерсисайдцы являются единственным клубом в топ-5 чемпионатов, кто не подписал ни одного игрока в текущее трансферное окно.

Как сообщалось ранее, клуб проявлял интерес к Энтони Гордону, Лени Йоро и Мартину Субименди, однако сделки не состоялись. Причинами стали высокие ценники и желание игроков остаться в своих текущих клубах. Также «Ливерпуль» сосредоточен на возможных долгосрочных контрактах с Трентом Александер-Арнольдом, Мохамедом Салахом и Вирджилом ван Дейком.

На старте АПЛ «Ливерпуль» обыграл «Ипсвич» со счётом 2:0.

Перформанс болельщиков «Ливерпуля» в честь Клоппа

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