Игорь Семшов предсказал победителя матча «Зенит» — «Спартак»

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Экс-полузащитник «Зенита» и московского «Динамо» Игорь Семшов рассказал, какого результата ждёт в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак».

«Я поставлю на «Зенит» — на минимальную победу со счётом 1:0», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» встретятся в матче 6-го тура РПЛ, игра пройдёт на петербургской «Газпром Арене» 24 августа и начнётся в 17:30 мск. Сине-бело-голубые возглавляют чемпионскую гонку, набрав 13 очков в пяти матчах, красно-белые заработали на три очка меньше и находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы.

В составе «Зенита» в матче со «Спартаком» не примут участие из-за травм самые результативные игроки команды в текущем сезоне — нападающий Максим Глушенков и полузащитник Вендел.