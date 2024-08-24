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Игорь Семшов предсказал победителя матча «Зенит» — «Спартак»

Игорь Семшов предсказал победителя матча «Зенит» — «Спартак»
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Экс-полузащитник «Зенита» и московского «Динамо» Игорь Семшов рассказал, какого результата ждёт в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак».

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я поставлю на «Зенит» — на минимальную победу со счётом 1:0», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» встретятся в матче 6-го тура РПЛ, игра пройдёт на петербургской «Газпром Арене» 24 августа и начнётся в 17:30 мск. Сине-бело-голубые возглавляют чемпионскую гонку, набрав 13 очков в пяти матчах, красно-белые заработали на три очка меньше и находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы.

В составе «Зенита» в матче со «Спартаком» не примут участие из-за травм самые результативные игроки команды в текущем сезоне — нападающий Максим Глушенков и полузащитник Вендел.

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