Издание Give me Sport опубликовало топ-15 лучших нападающих современности

Журналисты из британского издания Give me Sport сформировали и обнародовали список из 15 лучших нападающих в мире по состоянию на данный момент, взяв за основу пять факторов, а именно: количество голов и голевых передач, результативных ударов за игру, важность игрока для команды и индивидуальные показатели.

Топ-15 нападающих в мировом футболе по версии Give me Sport:

Гарри Кейн (Англия, «Бавария»). Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»). Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»). Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»). Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»). Александр Исак (Швеция, «Ньюкасл»). Олли Уоткинс (Англия, «Астон Вилла»). Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»). Виктор Дьёкереш (Швеция, «Спортинг»). Криштиану Роналду (Португалия, «Аль-Наср»). Маркус Тюрам (Франция, «Интер»). Кай Хаверц (Германия, «Арсенал»). Виктор Бонифасе (Нигерия, «Байер»). Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»). Диогу Жота (Португалия, «Ливерпуль»).

Кейн с пиццей в руках прошёл мимо журналистов после матча Евро