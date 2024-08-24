Издание Give me Sport опубликовало топ-15 лучших нападающих современности
Журналисты из британского издания Give me Sport сформировали и обнародовали список из 15 лучших нападающих в мире по состоянию на данный момент, взяв за основу пять факторов, а именно: количество голов и голевых передач, результативных ударов за игру, важность игрока для команды и индивидуальные показатели.
Топ-15 нападающих в мировом футболе по версии Give me Sport:
- Гарри Кейн (Англия, «Бавария»).
- Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»).
- Килиан Мбаппе (Франция, «Реал»).
- Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»).
- Виктор Осимхен (Нигерия, «Наполи»).
- Александр Исак (Швеция, «Ньюкасл»).
- Олли Уоткинс (Англия, «Астон Вилла»).
- Роберт Левандовски (Польша, «Барселона»).
- Виктор Дьёкереш (Швеция, «Спортинг»).
- Криштиану Роналду (Португалия, «Аль-Наср»).
- Маркус Тюрам (Франция, «Интер»).
- Кай Хаверц (Германия, «Арсенал»).
- Виктор Бонифасе (Нигерия, «Байер»).
- Антуан Гризманн (Франция, «Атлетико»).
- Диогу Жота (Португалия, «Ливерпуль»).
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