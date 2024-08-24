Гондоу не попал в заявку на матч «Аргентинос Хуниорс» на фоне слухов о переходе в «Зенит»

Нападающий «Аргентинос Хуниорс» Лусьяно Гондоу не попал в заявку своего клуба на ближайший матч чемпионата Аргентины с «Атлетико Хуракан» на фоне слухов о переходе в санкт-петербургский «Зенит». Список игроков, заявленных на матч, опубликован в соцсетях клуба.

Отметим, что последние три матча чемпионата Гондоу неизменно выходил в стартовом составе клуба и проводил на поле всё время без замен. Игра с «Атлетико Хуракан» должна начаться сегодня, в 21:00 мск.

Ранее сообщалось, что 23-летний аргентинский футболист сегодня, 24 августа, отправится в Россию для завершения перехода в стан чемпионов страны.

Гондоу выступает в составе «Аргентинос Хуниорс» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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