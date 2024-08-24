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«Мой мальчик». Мбаппе отреагировал на травму Джуда Беллингема

«Мой мальчик». Мбаппе отреагировал на травму Джуда Беллингема
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе отреагировал на травму своего товарища по клубу Джуда Беллингема.

Под постом Беллингема в одной из соцсетей, в котором британец пишет о травме, Мбаппе написал фразу следующего содержания: «Мой мальчик», сопроводив её эмодзи кулака и сердца.

Ранее пресс-служба мадридского «Реала» сообщила, что полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем получил травму подошвенного фасциита правой ноги. Точные сроки восстановления английского хавбека клуб не назвал. Позже журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях сообщил, что Беллингем вернётся в строй к концу сентября.

Беллингем перешёл в мадридский клуб из дортмундской «Боруссии» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 43 матчах, в которых отметился 23 голами и 14 результативными передачами.

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