«Зенит» близок к покупке аргентинского форварда, яркая победа «Байера». Главное к утру
Санкт-петербургский «Зенит» близок к покупке нападающего «Аргентинос Хуниорс» 23-летнего Лусьяно Гондоу, «Байер» вырвал победу у мёнхенгладбахской «Боруссии» на 90+11-й минуте матча в 1-м туре Бундеслиги, российский голкипер, экс-хоккеист системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров обменян в «Сан-Хосе Шаркс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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