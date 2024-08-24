«Зенит» близок к покупке аргентинского форварда, яркая победа «Байера». Главное к утру

Санкт-петербургский «Зенит» близок к покупке нападающего «Аргентинос Хуниорс» 23-летнего Лусьяно Гондоу, «Байер» вырвал победу у мёнхенгладбахской «Боруссии» на 90+11-й минуте матча в 1-м туре Бундеслиги, российский голкипер, экс-хоккеист системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров обменян в «Сан-Хосе Шаркс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».