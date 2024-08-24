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«Зенит» близок к покупке аргентинского форварда, яркая победа «Байера». Главное к утру

«Зенит» близок к покупке аргентинского форварда, яркая победа «Байера». Главное к утру
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Санкт-петербургский «Зенит» близок к покупке нападающего «Аргентинос Хуниорс» 23-летнего Лусьяно Гондоу, «Байер» вырвал победу у мёнхенгладбахской «Боруссии» на 90+11-й минуте матча в 1-м туре Бундеслиги, российский голкипер, экс-хоккеист системы «Нэшвилл Предаторз» Ярослав Аскаров обменян в «Сан-Хосе Шаркс». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Гондоу сегодня отправится в Россию для завершения трансфера в «Зенит» — Ole.
  2. «Байер» выиграл у «Боруссии» М, забив победный гол на 90+11-й минуте встречи.
  3. Ярослав Аскаров обменян в «Сан-Хосе» из «Нэшвилла».
  4. Все подробности обмена Аскарова из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе» и нового контракта Ярослава.
  5. Потапова проиграла американке Кесслер в полуфинальном матче на турнире в Кливленде.
  6. Екатерина Александрова уступила Лулу Сун в полуфинале турнира WTA-500 в Монтеррее.
  7. «ПСЖ» разгромил «Монпелье» со счётом 6:0 в матче Лиги 1.
  8. «Вильярреал» вырвал победу в концовке матча 2-го тура Ла Лиги с «Севильей».
  9. Стало известно, чем недоволен Криштиану Роналду в «Аль-Насре».
  10. «Байер» продлил беспроигрышную серию в Бундеслиге до 35 матчей.
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