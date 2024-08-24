Григорян предположил, каким будет матч «Зенит» — «Спартак»

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Российский тренер Александр Григорян рассказал о своих ожиданиях от матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком».

«Игра будет относительно результативной. «Обе забьют» тут прокатывает на ура. Я предположу, что матч завершится со счётом 1:1», — сказал Григорян в эфире телеканала «Матч ТВ».

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» сыграют между собой в матче 6-го тура РПЛ, встреча состоится на «Газпром Арене» 24 августа, её начало запланировано на 17:30 мск. Сине-бело-голубые возглавляют чемпионскую гонку, набрав 13 очков в пяти матчах, красно-белые заработали 10 очков и находятся на четвёртой строчке турнирной таблицы.

В составе «Зенита» в матче со «Спартаком» не примут участие из-за травм самые результативные игроки команды в текущем сезоне — нападающий Максим Глушенков и полузащитник Вендел.