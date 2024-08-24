Защитник «Зенита»: лучше возвращаться из Москвы с одним очком, чем без очков вообще

Центральный защитник «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал потерю очков сине-бело-голубыми в выездном матче 5-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (1:1).

«Конечно, мы недовольны результатом. В первом тайме не играли так, как должны. Была тяжёлая игра, жарко было не только нам, но и команде соперника. Но лучше возвращаться из Москвы с одним очком, чем без очков вообще. До этого мы показывали хороший результат, поэтому ничья не должна нас смутить. Следующий матч уже скоро, и мы будем готовиться к нему», — приводит слова Эраковича официальный сайт «Зенита».

18 августа в матче 5-го тура РПЛ петербургский «Зенит» впервые в текущем сезоне пропустил и потерял очки, сыграв на выезде вничью с подмосковными «Химками» (1:1). 24 августа сине-бело-голубые встретятся на своём поле с московским «Спартаком».