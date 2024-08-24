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Защитник «Зенита»: лучше возвращаться из Москвы с одним очком, чем без очков вообще

Защитник «Зенита»: лучше возвращаться из Москвы с одним очком, чем без очков вообще
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Центральный защитник «Зенита» Страхиня Эракович прокомментировал потерю очков сине-бело-голубыми в выездном матче 5-го тура РПЛ с подмосковными «Химками» (1:1).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Фаринья – 56'     1:1 Мостовой – 89'    

«Конечно, мы недовольны результатом. В первом тайме не играли так, как должны. Была тяжёлая игра, жарко было не только нам, но и команде соперника. Но лучше возвращаться из Москвы с одним очком, чем без очков вообще. До этого мы показывали хороший результат, поэтому ничья не должна нас смутить. Следующий матч уже скоро, и мы будем готовиться к нему», — приводит слова Эраковича официальный сайт «Зенита».

18 августа в матче 5-го тура РПЛ петербургский «Зенит» впервые в текущем сезоне пропустил и потерял очки, сыграв на выезде вничью с подмосковными «Химками» (1:1). 24 августа сине-бело-голубые встретятся на своём поле с московским «Спартаком».

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