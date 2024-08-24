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«Байер» продлил беспроигрышную серию в Бундеслиге до 35 матчей

«Байер» продлил беспроигрышную серию в Бундеслиге до 35 матчей
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Недавно завершился матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались мёнхенгладбахская «Боруссия» и леверкузенский «Байер». Игра проходила на стадионе «Боруссия-Парк» в Мёнхенгладбахе и закончилась со счётом 3:2 в пользу «фармацевтов». Таким образом, клуб из Леверкузена продлил свою беспроигрышную серию в Бундеслиге до 35 матчей.

Германия — Бундеслига . 1-й тур
23 августа 2024, пятница. 21:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
2 : 3
Байер
Леверкузен
0:1 Джака – 12'     0:2 Вирц – 38'     1:2 Эльведи – 59'     2:2 Кляйндинст – 85'     2:3 Вирц – 90+11'    

Последнее поражение «Байера» в немецком чемпионате состоялось в заключительном туре позапрошлого сезона — от «Бохума» (0:3). В прошлом сезоне немецкий клуб проиграл всего один матч — финал Лиги Европы с «Аталантой». Тогда подопечные Хаби Алонсо были разгромлены со счётом 0:3.

По итогам минувшего сезона «Байер» стал чемпионом Германии, набрав 90 очков в 34 матчах. «Боруссия» заработала 34 очка и расположилась на 14-й строчке.

«Байер» обыграл «Рот-Вайсс Эс» в товарищеском матче

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