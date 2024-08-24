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Вячеслав Малафеев: матч «Зенит» — «Спартак» обещает быть напряжённым

Вячеслав Малафеев: матч «Зенит» — «Спартак» обещает быть напряжённым
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Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от предстоящего матча 6-го тура РПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграют на своём поле с московским «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Предстоящий матч обещает быть сложным и напряжённым. Травмы ведущих игроков «Зенита», безусловно, усложняют задачу для команды и могут повысить шансы «Спартака». Тем не менее футбол — это командная игра, и даже в условиях потерь «Зенит» способен на сильное выступление. В таких матчах многое зависит от тактики, настроя и способности перестроиться в сложной ситуации. Поэтому говорить об очевидном преимуществе «Спартака» я бы не стал. Всё решится на поле», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» сыграют между собой в матче 6-го тура РПЛ, встреча состоится на «Газпром Арене» 24 августа, её начало запланировано на 17:30 мск.

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