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«Барселона» предложила Кьезе контракт до 2027 года с зарплатой в € 4+2 млн — Скира

«Барселона» предложила Кьезе контракт до 2027 года с зарплатой в € 4+2 млн — Скира
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«Барселона» достигла принципиального соглашения с 26-летним крайним нападающим «Ювентуса» Федерико Кьезой об условиях его личного контракта. Об этом сообщает журналист Николо Скира в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, каталонский клуб предложил итальянскому футболисту контракт, рассчитанный до 2027 года, с заработной платой в € 4 млн плюс бонусные выплаты в размере € 2 млн.

Подчёркивается, что «Барселона» готова предложить «Старой синьоре» € 10+3 млн за трансфер 26-летнего нападающего.

В минувшем сезоне Кьеза принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 10 голами и тремя результативными передачами. В общей сложности Кьеза провёл на поле 2512 минут. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

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