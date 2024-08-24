Эракович рассказал, на каком языке общается на поле с партнёрами по обороне в «Зените»

Сербский центральный защитник «Зенита» Страхиня Эракович рассказал, на каком языке разговаривает на футбольном поле с товарищами по команде.

— Линия обороны «Зенита» — ​это нередко русский, пара бразильцев и вы. В игре возникают ситуации, когда надо общаться. Михаил Кержаков рассказывал, что однажды у него вылетело из головы, на каком языке подсказать Дугласу Сантосу. У вас не было подобных эпизодов?

— Все основные футбольные вещи я понимаю на русском, пытаюсь говорить на русском, и, думаю, мы отлично друг друга понимаем на поле.

— Учите русский язык?

— Пытаюсь, да. Сейчас половину интервью я точно могу провести на русском, а позже осилю и целое, — приводит слова Эраковича пресс-служба «Зенита».

Среди защитников «Зенита» трое являются бразильцами — это капитан команды Дуглас Сантос, Нино и Родригао. Также в числе игроков обороны сине-бело-голубых есть казахстанец Нуралы Алип, серб Страхиня Эракович и четыре российских игрока — Дмитрий Чистяков, Вячеслав Караваев, Сергей Волков и Юрий Горшков.