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Матч третьей французской лиги был прерван из-за пожара

Матч третьей французской лиги был прерван из-за пожара
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Матч третьего французского дивизиона «Орлеан» — «Валансьен», который проходил вчера, 23 августа, был отменён при счёте 1:1, а болельщикам было приказано покинуть стадион «Стад де ла Сурс», сообщает The Sun.

Причиной данного решения стал сильный пожар, вспыхнувший в баре для болельщиков, располагающемся вплотную к арене. Первоначально матч был приостановлен, но позже официально прекращён по соображениям безопасности. Стадион быстро наполнился густыми токсичными парами, в результате чего многие болельщики прикрывали носы, покидая свои места.

Фото: The Sun

К тому времени, как пожарные прибыли на место происшествия, пожар уже бушевал с большой силой, однако его всё же удалось быстро потушить.

Сообщается, что в результате инцидента жертв нет, а точная дата доигровки матча будет объявлена позднее.

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