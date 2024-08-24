Расписание матчей РПЛ 24 августа

Сегодня, 24 августа, в 6-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

15:00 мск. ЦСКА — «Акрон»;

17:30 мск. «Факел» — «Оренбург»;

17:30 мск. «Зенит» — «Спартак»;

20:00 мск. «Ахмат» — «Химки».

После пяти туров Российской Премьер-Лиги турнирную таблицу с 13 набранными очками возглавляет «Зенит». На втором месте находится московское «Динамо» с 12 очками. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив», набравший также 12 очков.

В зоне прямого вылета из Российской Премьер-Лиги находятся «Ахмат» (3) и «Факел» (1) из Воронежа.

Напомним, по итогам прошлого сезона золотые медали РПЛ достались «Зениту».