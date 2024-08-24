«Лестер» объявил о трансфере форварда Джордана Айю из «Кристал Пэлас»

«Лестер» на своём официальном сайте объявил о переходе 32-летнего нападающего Джордана Айю из «Кристал Пэлас». Контракт с ганским футболистом рассчитан на два года.

Фото: ФК «Лестер»

Ранее в СМИ появлялась информация, что стоимость трансфера Айю составила £ 8 млн (€ 9,4 млн).

32-летний футболист стал игроком «Кристал Пэлас» в 2019 году. За этот период Айю принял участие в 212 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 23 голами и 22 результативными передачами. В минувшем сезоне нападающий сыграл 37 матчей во всех соревнованиях, в которых забил четыре гола и сделал восемь ассистов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: