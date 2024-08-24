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Расписание матчей Первой лиги 24 августа

Расписание матчей Первой лиги 24 августа
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Сегодня, 24 августа, в 7-м туре Мелбет Первой лиги сезона-2024/2025 состоятся два матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

  • 16:00 мск. «Шинник» - «Алания»;
  • 18:00 мск. «Нефтехимик» — «Урал».

На момент выхода новости первое место в турнирной таблице Первой лиги занимает тульский «Арсенал», который набрал 15 очков в семи встречах. На второй строчке расположился «Урал», заработавший 13 баллов после шести матчей. Замыкает тройку лидеров московское «Торпедо», набравшее 12 очков в шести встречах.

На текущий момент последнее, 18-е место в Первой лиге занимает ярославский «Шинник», заработавший два очка после шести игр. На 17-й строчке расположился «СКА-Хабаровск» (пять баллов в семи встречах).

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги

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