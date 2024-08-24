Вячеслав Малафеев: «Зенит» — команда с глубоким составом и опытом преодоления

Экс-голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев считает, что потеря ряда ключевых игроков команды Сергея Семака не сильно поможет «Спартаку» в их предстоящем очном матче в рамках РПЛ.

«Отсутствие Глушенкова, Вендела и Педро — это, безусловно, серьёзная потеря для «Зенита». Эти игроки являются важными фигурами в команде, и их вклад в игру значителен. Естественно, в такой ситуации шансы «Спартака» могут увеличиться, поскольку они получат возможность воспользоваться отсутствием ключевых игроков. Однако в футболе всегда нужно учитывать множество факторов. «Зенит» — это команда с глубоким составом и опытом преодоления таких ситуаций, поэтому я бы не стал делать поспешные выводы о результате», — сказал Малафеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» сыграют между собой в матче 6-го тура РПЛ, встреча состоится на «Газпром Арене» сегодня, 24 августа, её начало запланировано на 17:30 мск.