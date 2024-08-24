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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 24 августа

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 24 августа
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Сегодня, 24 августа, состоятся очередные матчи 2-го тура испанской Примеры. Представляем вашему вниманию полное расписание дня.

Расписание матчей 24 августа, суббота:

  • 18:00 мск. «Осасуна» — «Мальорка»;
  • 20:00 мск. «Барселона» — «Атлетик» Бильбао;
  • 22:30 мск. «Эспаньол» — «Реал Сосьедад»;
  • 22:30 мск. «Хетафе» — «Райо Вальекано».

После 1-го тура испанской Примеры первое место с тремя очками занимает «Райо Вальекано». На второй строчке располагается «Барселона» (три очка). Замыкает тройку лидеров «Сельта», также набравшая три очка.

По итогам минувшего сезона чемпионата Испании по футболу первое место в турнирной таблице занял мадридский «Реал». На второй строчке финишировала «Барселона». Третьей стала «Жирона».

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