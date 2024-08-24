Экс-футболист бельгийского «Остенде» продолжит карьеру в российской Второй лиге

Московский «Велес» в официальном телеграм-канале объявил о подписании трёхлетнего контракта с бельгийским полузащитником Энди Мусаевым.

Мусаев родился в Бельгии и является воспитанником системы «Брюгге», последним клубом футболиста был «Остенде», за который он выступал с 2022 года. В семи сыгранных матчах минувшего сезона Челленджер Про Лиги (второй по силе дивизион Бельгии) Энди не отметился результативными действиями. Также 21-летний игрок выступал за юношескую сборную этой страны.

Мусаев по национальности чеченец. Его родители переехали в Бельгию в 2001 году из-за войны. Отец также был футболистом, выступал за грозненский «Эрзу».

На данный момент «Велес» занимает второе место в турнирной таблице подгруппы «Золото» Второй лиги А, имея в своём активе 11 очков после пяти матчей.