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Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 2-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 2-го тура АПЛ сезона-2024/2025
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Сегодня, 24 августа, матчем «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» стартует 2-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

24 августа, суббота:

  • 14:30 мск. «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»;
  • 17:00 мск. «Саутгемптон» - «Ноттингем Форест»;
  • 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Ипсвич Таун»;
  • 17:00 мск. «Тоттенхэм» - «Эвертон»;
  • 17:00 мск. «Фулхэм» - «Лестер»;
  • 17:00 мск. «Кристал Пэлас» - «Вест Хэм»;
  • 19:30 мск. «Астон Вилла» - «Арсенал».

25 августа, воскресенье:

  • 16:00 мск. «Вулверхэмптон» - «Челси»;
  • 16:00 мск. «Борнмут» - «Ньюкасл»;
  • 18:30 мск. «Ливерпуль» - «Брентфорд».
Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ

После 1-го тура английской Премьер-лиги первое место занимает «Брайтон». На второй строчке расположился «Манчестер Сити». Замыкает тройку лидеров «Ливерпуль».

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