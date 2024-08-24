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Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 2-го тура АПЛ сезона-2024/2025

Сегодня, 24 августа, матчем «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед» стартует 2-й тур английской Премьер-лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

24 августа, суббота:

14:30 мск. «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»;

17:00 мск. «Саутгемптон» - «Ноттингем Форест»;

17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Ипсвич Таун»;

17:00 мск. «Тоттенхэм» - «Эвертон»;

17:00 мск. «Фулхэм» - «Лестер»;

17:00 мск. «Кристал Пэлас» - «Вест Хэм»;

19:30 мск. «Астон Вилла» - «Арсенал».

25 августа, воскресенье:

16:00 мск. «Вулверхэмптон» - «Челси»;

16:00 мск. «Борнмут» - «Ньюкасл»;

18:30 мск. «Ливерпуль» - «Брентфорд».

После 1-го тура английской Премьер-лиги первое место занимает «Брайтон». На второй строчке расположился «Манчестер Сити». Замыкает тройку лидеров «Ливерпуль».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: