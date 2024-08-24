Расписание матчей английской Премьер-лиги 24 августа

Сегодня, 24 августа, во 2-м туре английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 состоятся семь матчей. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

24 августа, суббота:

14:30 мск. «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»;

17:00 мск. «Саутгемптон» — «Ноттингем Форест»;

17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Ипсвич Таун»;

17:00 мск. «Тоттенхэм» — «Эвертон»;

17:00 мск. «Фулхэм» — «Лестер»;

17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»;

19:30 мск. «Астон Вилла» — «Арсенал».

После 1-го тура английской Премьер-лиги первое место занимает «Брайтон». На второй строчке расположился «Манчестер Сити». Замыкает тройку лидеров «Ливерпуль».

По итогам минувшего сезона чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: