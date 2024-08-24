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Расписание матчей английской Премьер-лиги 24 августа

Расписание матчей английской Премьер-лиги 24 августа
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Сегодня, 24 августа, во 2-м туре английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 состоятся семь матчей. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

24 августа, суббота:

  • 14:30 мск. «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед»;
  • 17:00 мск. «Саутгемптон» — «Ноттингем Форест»;
  • 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Ипсвич Таун»;
  • 17:00 мск. «Тоттенхэм» — «Эвертон»;
  • 17:00 мск. «Фулхэм» — «Лестер»;
  • 17:00 мск. «Кристал Пэлас» — «Вест Хэм»;
  • 19:30 мск. «Астон Вилла» — «Арсенал».

После 1-го тура английской Премьер-лиги первое место занимает «Брайтон». На второй строчке расположился «Манчестер Сити». Замыкает тройку лидеров «Ливерпуль».

По итогам минувшего сезона чемпионом Англии стал «Манчестер Сити».

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