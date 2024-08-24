ЦСКА — «Акрон»: во сколько начнётся матч 6-го тура РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 24 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московский ЦСКА и «Акрон» из Тольятти. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру между ЦСКА и «Акроном» можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи набрали семь очков по результатам пяти игр. «Акрон» располагается на 13-й строчке. На первой строчке пребывает «Зенит», у которого 13 очков.