Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Зенит — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брайтон» — «МЮ»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Брайтон» — «МЮ»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 24 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором встретятся «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон энд Хоув. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 14:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра не будет показана официально в эфире телеканалов, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне АПЛ команды обменялись гостевыми победами. 16 сентября 2023 года «Брайтон» обыграл «красных дьяволов» со счётом 3:1 на «Олд Траффорд», а 19 мая 2024 года «МЮ» взял реванш, нанеся «чайкам» поражение со счётом 2:0.

В 1-м туре нынешнего сезона обе команды добились побед. Подопечные Эрика тен Хага в упорной борьбе обыграли «Фулхэм» (1:0), а «Брайтон» уверенно разобрался с «Эвертоном» (3:0).

Материалы по теме
Сотрудники «МЮ» перестали получать обеды из-за сокращения расходов руководством
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android