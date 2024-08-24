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«Брайтон» — «МЮ»: во сколько начнётся матч АПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 24 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ), в котором встретятся «Брайтон» и «Манчестер Юнайтед». Игра пройдёт на стадионе «Американ Экспресс» в Брайтон энд Хоув. В качестве главного арбитра встречи выступит Крэйг Поусон. Стартовый свисток судьи прозвучит в 14:30 мск.

Игра не будет показана официально в эфире телеканалов, однако «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем сезоне АПЛ команды обменялись гостевыми победами. 16 сентября 2023 года «Брайтон» обыграл «красных дьяволов» со счётом 3:1 на «Олд Траффорд», а 19 мая 2024 года «МЮ» взял реванш, нанеся «чайкам» поражение со счётом 2:0.

В 1-м туре нынешнего сезона обе команды добились побед. Подопечные Эрика тен Хага в упорной борьбе обыграли «Фулхэм» (1:0), а «Брайтон» уверенно разобрался с «Эвертоном» (3:0).