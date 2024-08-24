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«Ахмат» — «Химки»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Ахмат» — «Химки»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 24 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и подмосковные «Химки». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступит Ян Бобровский. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Химки
Химки
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ахмат» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала три очка за пять матчей. «Химки» заработали пять очков и располагаются на 10-й строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 13 очков за пять игр.

Последний раз команды встречались в матче 28-го тура РПЛ сезона-2022/2023. В той игре «Ахмат» разгромил «Химки» со счётом 3:0.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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