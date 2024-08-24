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Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 2-го тура Серии А сезона-2024/2025

Чемпионат Италии по футболу: расписание матчей 2-го тура Серии А сезона-2024/2025
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Сегодня, 24 августа, матчем «Удинезе» — «Лацио» стартует 2-й тур итальянской Серии А. Представляем вашему вниманию полное расписание тура.

24 августа, суббота:

  • 19:30 мск. «Удинезе» — «Лацио»;
  • 19:30 мск. «Парма» — «Милан»;
  • 21:45 мск. «Монца» — «Дженоа»;
  • 21:45 мск. «Интер» — «Лечче».

25 августа, воскресенье:

  • 19:30 мск. «Торино» — «Аталанта»;
  • 19:30 мск. «Фиорентина» — «Венеция»;
  • 21:45 мск. «Наполи» — «Болонья»;
  • 21:45 мск. «Рома» — «Эмполи».

26 августа, понедельник:

  • 19:30 мск. «Кальяри» — «Комо»;
  • 21:45 мск. «Верона» — «Ювентус».

По итогам минувшего сезона чемпионом Италии стал миланский «Интер». Подопечные Симона Индзаги набрали 94 очка в 38 матчах. На второй строчке расположился «Милан», который заработал 75 баллов. Замкнул тройку лидеров туринский «Ювентус», набравший 71 очко.

Календарь Серии А
Турнирная таблица Серии А
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