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Синицын: ЦСКА в качестве гранда РПЛ нужно обыгрывать «Акрон», но он кусается

Синицын: ЦСКА в качестве гранда РПЛ нужно обыгрывать «Акрон», но он кусается
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Бывший вратарь «Акрона» Андрей Синицын не ожидает лёгкой прогулки для ЦСКА в предстоящем матче с новичком РПЛ.

«Понятно, что ЦСКА в качестве гранда чемпионата нужно обыгрывать «Акрон», потому что эта победа придаст уверенности. «Акрон» же кусается и может забрать очки у прямых конкурентов. С одной стороны — это правильно, что «Акрон» много играет в атаку. Лучше играть в футбол и получить три мяча в свои ворота, чем не играть в футбол и получить три со стандартов. Потому что ты получаешь разное удовольствие от футбола. ЦСКА хоть и является фаворитом в предстоящем матче, но армейцам будет непросто», — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Матч ЦСКА — «Акрон» в рамках 6-го тура РПЛ пройдёт сегодня, 24 августа, в Москве и начнётся в 15:00 мск.

По состоянию на сегодняшний день ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи набрали семь очков по результатам пяти игр. «Акрон» располагается на 13-й строчке.

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