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«Факел» — «Оренбург»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Факел» — «Оренбург»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 24 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором встретятся воронежский «Факел» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра встречи выступит Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Факел
Воронеж
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На данный момент «Факел» замыкает турнирную таблицу РПЛ, имея лишь одно очко после пяти игр. «Оренбург» идёт на 12-й строчке с пятью очками. Ранее воронежцы отправили в отставку главного тренера Игоря Черевченко, пригласив на его место Дмитрия Пятибратова, который возглавил «Факел» во второй раз в своей тренерской карьере.

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