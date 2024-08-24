Расписание матчей Серии А 24 августа

Сегодня, 24 августа, во 2-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

24 августа, суббота:

19:30 мск. «Удинезе» — «Лацио»;

19:30 мск. «Парма» — «Милан»;

21:45 мск. «Монца» — «Дженоа»;

21:45 мск. «Интер» — «Лечче».

По итогам минувшего сезона чемпионом Италии стал миланский «Интер». Подопечные Симона Индзаги набрали 94 очка в 38 матчах. На второй строчке расположился «Милан», который заработал 75 баллов. Замкнул тройку лидеров туринский «Ювентус», набравший 71 очко.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионат Италии покинули «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Салернитана».

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