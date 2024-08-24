Расписание матчей немецкой Бундеслиги 24 августа

Сегодня, 24 августа, в 1-м туре немецкой Бундеслиги состоятся шесть матчей. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.
24 августа, суббота:
- 16:30 мск. «Майнц» — «Унион»;
- 16:30 мск. «Аугсбург» — «Вердер»;
- 16:30 мск. «Фрайбург» — «Штутгарт»;
- 16:30 мск. «Хоффенхайм» — «Хольштайн»;
- 16:30 мск. «РБ Лейпциг» — «Бохум»;
- 19:30 мск. «Боруссия» Дортмунд — «Айнтрахт».
По итогам минувшего сезона чемпионом Германии стал леверкузенский «Байер», который набрал 90 очков в 34 матчах. На второй строчке расположился «Штутгарт» (73 очка). Третье место с 72 очками заняла «Бавария».
Вчера, 23 августа, 1-й тур нынешнего сезона чемпионата Германии был открыт матчем мёнхенгладбахской «Боруссии» и леверкузенского «Байера». «Фармацевты» одержали победу со счётом 3:2.
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