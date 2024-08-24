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Холанд пошутил о том, что не нужен «Манчестер Сити», после замечаний Гвардиолы

Холанд пошутил о том, что не нужен «Манчестер Сити», после замечаний Гвардиолы
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Звёздный норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд иронично ответил на замечания главного тренера Хосепа Гвардиолы, который ранее заявлял, что форвард должен принимать более активное участие в игре. По мнению Холанда, игра «Сити» настолько хорошо отточена и одноклубники так хорошо контролируют мяч, что команда хорошо справляется и без него.

«Я могу только стоять и смотреть», — приводит слова 24-летнего футболиста VG.

Напомним, в матче 1-го тура нового сезона АПЛ норвежец отметился голом в выездном матче «горожан» с «Челси» (2:0). Сегодня, 24 августа, «Сити» примет дома «Ипсвич» во 2-м туре чемпионата Англии — 2024/2025.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ипсвич Таун
Ипсвич
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Холанд выступает за команду Гвардиолы с 2022 года.

Отметим, что «Манчестер Сити» является чемпионом последних четырёх сезонов АПЛ.

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