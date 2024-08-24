Холанд пошутил о том, что не нужен «Манчестер Сити», после замечаний Гвардиолы

Звёздный норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд иронично ответил на замечания главного тренера Хосепа Гвардиолы, который ранее заявлял, что форвард должен принимать более активное участие в игре. По мнению Холанда, игра «Сити» настолько хорошо отточена и одноклубники так хорошо контролируют мяч, что команда хорошо справляется и без него.
«Я могу только стоять и смотреть», — приводит слова 24-летнего футболиста VG.
Напомним, в матче 1-го тура нового сезона АПЛ норвежец отметился голом в выездном матче «горожан» с «Челси» (2:0). Сегодня, 24 августа, «Сити» примет дома «Ипсвич» во 2-м туре чемпионата Англии — 2024/2025.
Холанд выступает за команду Гвардиолы с 2022 года.
Отметим, что «Манчестер Сити» является чемпионом последних четырёх сезонов АПЛ.