Игрок «Зенита» Эракович: в прошлом сезоне нам не везло, мы ошибались на последних минутах

Сербский центральный защитник «Зенита» Страхиня Эракович высказался о старте команды в новом сезоне РПЛ.

— В прошлом сезоне «Зенит» выиграл все возможные титулы, но далось это с большим трудом. Старт новой кампании выглядит совсем иначе. Что изменилось?

— Ничего не изменилось. В прошлом сезоне нам не везло, мы ошибались на последних минутах. На этот раз начали отлично, ошибаемся мало, и хочется, чтобы так было и дальше. Если снова придётся тяжело, мы придумаем, как с этим справиться. Играем и тренируемся мы для того, чтобы в истории клуба было записано: «Зенит» преодолел все сложности, – приводит слова Эраковича пресс-служба команды на официальном сайте.

18 августа состоялся матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались подмосковные «Химки» и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Арена Химки». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Игра завершилась вничью — 1:1.

Напомним, сине-бело-голубые после пяти туров набрали 13 очков и занимают первое место в турнирной таблице.