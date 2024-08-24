Александр Тарханов: есть предчувствие, что «Спартак» переиграет «Зенит» в Санкт-Петербурге

Известный российский футбольный тренер Александр Тарханов поделился мнением о грядущем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Зенит» встретится со «Спартаком». Игра состоится сегодня, 24 августа.

«По тому, как играет «Спартак», можно сказать, что красно-белые создадут проблемы «Зениту» в Санкт-Петербурге. У меня есть предчувствие, что «Спартак» переиграет «Зенит». У питерцев была сложная игра с «Динамо» у себя дома, поэтому можно сказать, что они вырвали победу в том матче. А в предстоящем матче у «Зенита» будут отсутствовать Глушенков и Вендел, которые являются ведущими игроками. Мы говорим, что у питерцев достаточно много футболистов, но ими сложно заменить ключевых игроков», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.