ЦСКА — «Акрон»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 15:00

Сегодня, 24 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025, в котором встретятся московский ЦСКА и «Акрон» из Тольятти. Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Чистяков из Азова. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

По состоянию на сегодняшний день столичный ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Москвичи набрали семь очков по результатам пяти игр. «Акрон» из Тольятти располагается на 13-й строчке. На первой строчке в таблице пребывает петербургский «Зенит», у которого на счету 13 очков.