Игрок «Ренна» получил два года тюрьмы условно за ДТП на электросамокате — RMC Sport

18-летний нападающий «Ренна» Матис Ламбурд приговорён к двум годам лишения свободы условно за то, что в минувшем июне он на электросамокате сбил 51‑летнюю женщину в торговом центре, которая ушла из жизни через шесть дней после этого инцидента. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, суд постановил, что испытательный срок для Ламбурда составит пять лет. Подчёркивается, что футболисту также будет предъявлен гражданский иск, по которому определится сумма компенсации для семьи погибшей женщины.

На текущий момент Ламбурд не принимал участие в матчах основной команды «Ренна». В минувшем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил четыре гола. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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