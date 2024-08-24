«Манчестер Сити» — «Ипсвич»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00

Сегодня, 24 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Ипсвич Таун». Игра пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступит Майкл Солсбери. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» встречался с «Челси». «Горожане» обыграли лондонский клуб со счётом 2:0. «Ипсвич Таун» в минувшем туре играл с «Ливерпулем». Мерсисайдцы одержали победу со счётом 2:0.

По итогам сезона-2023/2024 «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, а «Ипсвич» вышел в АПЛ из Чемпионшипа.

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