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Гвардиола объяснил, в чём суть его претензий к Холанду в последних матчах за «Сити»

Гвардиола объяснил, в чём суть его претензий к Холанду в последних матчах за «Сити»
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил свои недавние слова о том, что нападающий клуба Эрлинг Холанд должен принимать более активное участие в игре.

«Послушайте, у него самая сложная позиция в футболе. Большую часть времени его окружают два или три защитника. Нелегко найти место, когда с тобой постоянно двое. Но он терпелив.

Когда ты видишь, что есть пространство и можно пройти глубже, то ты должен это сделать, ты должен это сделать. У тебя есть способность контролировать мяч и создавать.

Нельзя забывать, что он ещё молодой игрок, ему 24 года и у него есть резерв для совершенствования в своей игре», — приводит слова Гвардиола VG.

Напомним, в матче 1-го тура нового сезона АПЛ норвежец отметился голом в выездном матче «горожан» с «Челси» (2:0). Сегодня, 24 августа, «Сити» примет дома «Ипсвич» во 2-м туре чемпионата Англии — 2024/2025.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Ипсвич Таун
Ипсвич
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Холанд выступает за команду Гвардиолы с 2022 года.

Отметим, что «Манчестер Сити» является чемпионом последних четырёх сезонов АПЛ.

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