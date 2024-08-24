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Винисиус и Камавинга сфотографировались с Ким Кардашьян

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор и полузащитник «сливочных» Эдуарду Камавинга сделали совместное фото с американской звездой реалити-шоу и предпринимательницей Ким Кардашьян.

«Спасибо, что пришли», — написал бразильский футболист в своём аккаунте в социальной сети.

Фото: Аккаунт Винисиуса в социальной сети

В минувшем сезоне Винисиус принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

В прошедшем сезоне Камавинга сыграл 46 матчей во всех соревнованиях, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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