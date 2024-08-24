Семшов: 12 лет без побед «Спартака» в Петербурге — много, но каждая игра — новая история

Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о предстоящем матче «Зенита» и «Спартака» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт сегодня, 24 августа, и начнётся в 17:30 мск.

«Травмированные футболисты — не катастрофа для «Зенита», у команды хорошая скамейка. Да, Глушенков и Вендел — основные, играют ключевую роль, но конкуренция там серьёзная. Те игроки, которым сегодня предоставится шанс, должны сыграть лучше, чем сыграли бы основные.

«Спартак» на ходу: стабильно забивает по три, почти не пропускает. Это игра двух столиц, победит тот, кто допустит меньше ошибок. Небольшое преимущество всё-таки есть у «Зенита» за счёт домашнего стадиона. Когда игры с таким градусом, только в редких случая явный есть фаворит.

Новый тренер, приход новых игроков в «Спартак» требует притирки. 12 лет без побед в Петербурге — это много, но каждая игра — новая история. Шанс может быть сегодня, может быть в следующем году. Не стал бы зацикливать внимание на этом», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.