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Семшов: 12 лет без побед «Спартака» в Петербурге — много, но каждая игра — новая история

Семшов: 12 лет без побед «Спартака» в Петербурге — много, но каждая игра — новая история
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Экс-игрок сборной России Игорь Семшов высказался о предстоящем матче «Зенита» и «Спартака» в рамках 6-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра пройдёт сегодня, 24 августа, и начнётся в 17:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Травмированные футболисты — не катастрофа для «Зенита», у команды хорошая скамейка. Да, Глушенков и Вендел — основные, играют ключевую роль, но конкуренция там серьёзная. Те игроки, которым сегодня предоставится шанс, должны сыграть лучше, чем сыграли бы основные.

«Спартак» на ходу: стабильно забивает по три, почти не пропускает. Это игра двух столиц, победит тот, кто допустит меньше ошибок. Небольшое преимущество всё-таки есть у «Зенита» за счёт домашнего стадиона. Когда игры с таким градусом, только в редких случая явный есть фаворит.

Новый тренер, приход новых игроков в «Спартак» требует притирки. 12 лет без побед в Петербурге — это много, но каждая игра — новая история. Шанс может быть сегодня, может быть в следующем году. Не стал бы зацикливать внимание на этом», — сказал Семшов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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