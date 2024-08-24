Сергей Силкин: «Динамо» надо считаться с этим «Краснодаром» — команда выходит из пике

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин предрёк бело-голубым тяжёлый матч РПЛ с «Краснодаром», который пройдёт завтра, 25 августа, в Москве.

«Краснодар» неважно начал этот сезон, но в последнем матче с «Пари НН» «быки» были на ходу. То есть «Краснодар» выходит из того пике, в котором был. Команда начинает проявлять характер, игровые качества и создавать моменты. «Динамо» надо считаться с этим «Краснодаром», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент «Динамо» и «Краснодар» занимают второе и шестое место в турнирной таблице РПЛ текущего сезона соответственно. У бело-голубых 12 очков, у «быков» — девять.

Напомним, именно «Краснодар» в последнем туре прошлого сезона лишил команду Марцела Лички чемпионского титула, обыграв «Динамо» со счётом 1:0, в то время как последних устраивала ничья.