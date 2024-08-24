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Малафеев: при Станковиче «Спартак» демонстрирует более интересный футбол

Малафеев: при Станковиче «Спартак» демонстрирует более интересный футбол
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Бывший голкипер «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о московском «Спартаке» под руководством Деяна Станковича.

«Под руководством Станковича «Спартак» демонстрирует как минимум более интересный футбол, чем в прошлом сезоне. Видно, что команда становится более организованной и дисциплинированной. Конечно, говорить о полной трансформации пока рано, ведь на это нужно время. Но направление, в котором движется «Спартак» при Станковиче, кажется перспективным, и вполне возможно, что в ближайшее время они будут представлять серьёзную угрозу для любого соперника», — приводит слова Малафеева «РБ Спорт».

Напомним, Станковичу 45 лет. В качестве игрока он выступал за «Црвену Звезду», итальянские «Лацио» и «Интер». 16 мая «Спартак» объявил о назначении Станковича главным тренером команды с начала нового сезона. С сентября 2023-го по май 2024 года Станкович работал во главе венгерского «Ференцвароша», ранее сербский специалист возглавлял «Сампдорию» и «Црвену Звезду».

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