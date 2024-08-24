Хамес Родригес прибыл в Мадрид, в его услугах заинтересован «Райо Вальекано» — Marca

Бывший полузащитник «Реала» и «Баварии» колумбиец Хамес Родригес вернулся в Мадрид, где в ближайшее время может подписать контракт с «Райо Вальекано», сообщает Marca.

Напомним, последний сезон футболист провёл в бразильском «Сан-Паулу», с которым расторг контракт в начале августа, мотивируя своё решение желанием вернуться в Европу и играть на высоком уровне.

По информации источника, «Райо Вальекано» рассматривает подписание Хамеса в качестве главного подарка своим болельщикам на столетие клуба в этом году. Сообщается, что его зарплата будет обеспечена за счёт «внешних вливаний». Сам колумбиец с энтузиазмом рассматривает возможность жить в Мадриде.

Родригес был назван лучшим игроком прошедшего этим летом Кубка Америки—2024, на котором Колумбия вышла в финал, где уступила Аргентине (0:1 д.в.). После этого он вошёл в сферу интересов нескольких европейских топ-клубов, однако до конкретных предложений дело так и не дошло.