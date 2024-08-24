Браво: по внутреннему устройству «Барселона» — маленький клуб, а «Ман Сити» — огромный

Экс-вратарь «Барселоны» и «Манчестер Сити» Клаудио Браво сравнил два своих бывших клуба.

«Барса» работает как маленький клуб. Она обладает масштабом во всём мире, причём гигантским. Мадридский «Реал» и «Барса» — крупнейшие клубы с точки зрения СМИ, а также самые известные во всём мире. Но во внутреннем устройстве это [«Барселона»] очень маленький клуб. Всегда одни и те же лица, мало людей. Игроки, персонал, три или четыре охранника, повара и ещё несколько человек.

«Манчестер Сити» — гигантский клуб по своему внутреннему устройству. У команды есть сотрудники, отвечающие за бассейн, за раздевалку. Есть сотрудники в медицинском центре, в тренажёрном зале. «Манчестер Сити» не жалеет ресурсов для того, чтобы футболист развивался наилучшим образом и ни о чём не думал, кроме матчей. У нас был лучший тренер по физической подготовке. В медицинском отделении было 20 носилок вместо пяти, а также работало два или три врача», — приводит слова Браво Mundo Deportivo.

Браво выступал в составе «Барселоны» с 2014 по 2016 год. За «Манчестер Сити» вратарь играл с 2016 по 2020 год.

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